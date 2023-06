Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Öffentlichkeitsfahndung

Polizei bittet um Mithilfe ---

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Diepholz (ots)

Bereits am Mittwoch,19.10.2022, gegen 17.00 Uhr erhielt eine 82-jährige Dame aus dem nördlichen Landkreis Diepholz einen Anruf von falschen Polizisten. In mehreren Telefonaten redeten sie so lange auf die Rentnerin ein, bis diese einem weiteren falschen Kriminalbeamten Bargeld, Schmuck sowie ihre EC-Karte inklusive PIN übergab.

Mit der erlangten EC-Karte kam es in der Folgezeit zu mehreren Verwertungstaten bei Kreditinstituten in Niedersachsen und Bremen. Beim dem Einsatz der Karte noch am 19.10.2022 in Stuhr-Brinkum konnten Aufnahmen von einem Täter gefertigt werden.

Die Polizei Diepholz bittet um Hinweise, wer kennt die abgebildete Person bzw. hat die Person schon einmal gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Die Polizei rät bei solchen oder ähnlichen Telefonaten das Gespräch sofort zu beenden und nicht auf den Anrufer einzugehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell