Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, Diebstähle und Sachbeschädigungen - Bruchhausen-Vilsen, Fahrerin und Beifahrer unter Drogeneinfluss ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, wurde in Schlahe zwischen den Ortschaften Barenburg und Sulingen ein Telefonmast durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher, vermutlich mit einem Pkw, verließ nach dem Verkehrsunfall die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort wurden einige Fahrzeugteile aufgefunden. Der Schaden am Telefonmasten wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271-9490, entgegen.

Sulingen - Diebstähle und Sachbeschädigungen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Sulingen mehrere Diebstähle begangen. In den Bereichen Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Von-Moltke-Straße wurde u.a. ein unverschlossener PKW durchsucht (kein Diebesgut) und aus einem weiteren PKW wurde eine Geldbörse aus dem Handschuhfach entwendet. Von einem Grundstück wurde ein nicht gesichertes Vorhängeschloss von einem Schuppen entwendet, aber nicht eingebrochen. Sollten noch weitere Sachbeschädigungen bzw. Diebstähle begangen worden sein, so bittet die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, um Mitteilung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Diepholz - Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des Fischereivereins ASV Heede-Sankt Hülfe im Heeder Triftweg eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt. Sie entwendeten Angelruten und Angelzubehör im Wert von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - Diebstahl von Baustelle

Unbekannte haben im Verlauf des letzten Wochenendes mehrere Pakete Dämmwolle von einer Baustelle in der Bamberger Straße entwendet. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss des Bauzaunes, öffneten den Bauzaun und entwendeten insgesamt 40 Pakete Dämmwolle von der Baustelle. Der Schaden wird auf rund 1400 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Radfahrerin übersehen

Ein 60-jähriger Syker Pkw-Fahrer übersah am Montag gegen 16:30 Uhr eine 59-jährigen Syker Fahrradfahrerin und beide kollidierten. Der Pkw-Fahrer kam aus der Georg-Hoffmann-Straße und wollte nach links in die Ernst-Boden-Straße abbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Bruchhausen-Vilsen - Fahrerin und Beifahrer unter Drogeneinfluss

Einer Polizeistreife sind am gestrigen Montag gegen 11.30 Uhr in der Straße Am Bahnhof zwei Personen in einem Pkw aufgefallen, die augenscheinlich keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Bei der zwangsläufig folgenden Kontrolle stellte sich dann heraus, die 60-jährige Fahrerin und auch ihr 60-jähriger Beifahrer waren nicht nur nicht angegurtet, sie standen auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrerin rauchte gerade einen Joint und trank aus einer Bierflasche. Beide räumten den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben und ihre Weiterfahrt war ausdrücklich beendet. Bei einer folgenden Durchsuchung u.a. der Wohnung konnte die Polizei Cannabis Pflanzen und bereits abgeerntete Cannabis-Blüten sicherstellen. Gegen beide hat die Polizei Strafverfahren eingeleitet.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 07.50 Uhr vermutlich beim Ausparken vor der Bäckerei auf dem Lidl-Parkplatz in der Bremer Straße einen abgestellten Pkw beschädigt und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach ersten Informationen kann es sich bei dem Verursacher Pkw um einen VW-Passat Kombi handeln. Die Polizei Bassum bittet um weitere Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 04241 / 971680.

