Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einladung der Polizeiinspektion Diepholz - Eröffnung Raumschießanlage ---

Diepholz (ots)

Eröffnung Raumschießanlage

Nach nur kurzer Bauzeit konnte Anfang Januar 2020 die Raumschießanlage in Rehden von der Polizei und anderen in Betrieb genommen.

Die ersten Schießtrainings sind seither gelaufen und wir möchten Sie nun zu einem Pressetermin einladen.

Am Mittwoch, 11.03.2020 um 11.00 Uhr an der Raumschießanlage, Kruppstraße in Rehden,

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Anlage zu besichtigen, den Schießbetrieb zu beobachten und den anwesenden Verantwortlichen Fragen zu stellen.

Neben dem Geschäftsführer der Anlage, Herr Mühlbeier, dem Bürgermeister, Herr Bloch, und dem Polizeiinspektionsleiter, Herr Kues, wird auch unser Polizeipräsident, Herr Kühme, anwesend sein.

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen und bitten Sie um eine Rückmeldung per Mail an pressestelle@pi-dh.polizei.niedersachsen.de bis spätestens 10.03.2020.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

