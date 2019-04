POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 11.04.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Polizeiinspekion Diepholz Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 10.04.2019 wurde in Lemförde gegen 10:30 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer angetroffen, der vermutlich unter dem Einfluss von Kokain stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am 10.04.2019 wurde gegen 21:30 Uhr in Diepholz im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 35-jähriger Führer eines Pkws Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorwerfbaren Wert von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Autofahrer muss mit einem Bußgeld von mindestens 500EUR und einem Fahrvervot von einem Monat rechnen.

Polizeikommissariat Sulingen Sulingen- Verkehrsunfall mit verletzter Person Gestern kam es in Sulingen stadtauswärts in Höhe der Lebenshilfe zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:00 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Mann aus Bassum mit seinem Transporter Mercedes einen Pkw VW, sowie einen Traktor Claas zu überholen. Den Überholvorgang übersah der vor ihm fahrende 44-jährige Fahrer des Pkw VW aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und scherte ebenfalls zum Überholen des Traktors aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Fahrer des Transporters sein Fahrzeug nach links auf den Grünstreifen und kollidierte hier mit einer dort befindlichen Bedarfsampel. Der Fahrer des Transporters wurde dabei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR.

Polizeikommissariat Syke Fehlanzeige

Polizeikommissariat Weyhe Fehlanzeige

