POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz 09.03.2019

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 08.03.2019, kontrolliert um 04:40 Uhr, auf der B 51 in Diepholz, eine Streife der Polizei Diepholz einen 46 jährigen Fahrzeugführer aus Lembruch. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der polnische Staatsbürger eine eingetragene Fahrerlaubnissperre besitzt und somit kein Fahrzeug in Deutschland führen darf. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

- PK Sulingen -

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Ein 21-jähriger Sulinger stellte am Freitag, 08.03.2019, seinen grauen Pkw Opel Astra im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:15 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Feuerwehrhauses in der Südstraße 51 ab. In diesem Zeitraum wurde der Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des unbekannten Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/949-0) zu melden.

- PK Syke -

Taschendiebstahl von Geldbörse, Syke

Am Freitag ist es zwischen 14:30 und 15:50 Uhr im Famila-Verbrauchermarkt in Syke zu einem Geldbörsendiebstahl. Einer 74jährigen Frau aus Syke wurde von einem bislang unbekannten Täter das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Trunkenheit im Verkehr, Bassum

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am Freitag gegen 15:15 Uhr ein langsam und in Schlangenlinien fahrender Golf auf der Bundesstraße 51 gemeldet. Durch eine Streifenwagenbesatzung kann der PKW im Bereich Döhren angetroffen und kontrolliert werden. Bei der 55jährigen Fahrzeugführerin aus Sudwalde wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille festgestellt werden. Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein der Dame beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen, Syke

Auf der B 6 in Syke/Barrien ist es am Freitag gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 57jähriger Mann aus Syke befuhr mit seinem Renault die B 6 in Fahrtrichtung Weyhe und musste aufgrund einer roten Ampel anhalten. Die dahinterfahrende 58jährige Frau aus Bremen übersah dies und fuhr mit ihrem Mercedes auf den vor ihr haltenden PKW auf. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger/Kind, Bassum

Am Freitag ist es um 13:38 Uhr im Hafter Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 63jährige Frau aus Bassum befährt mit ihrer MB A-Klasse den Hafter Weg und überholt langsam fahrend einen mit Warnblinklicht an einer Haltestelle stehenden Schulbus. Hinter dem Bus läuft ein 10jähriger Junge aus Bassum auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Frau kann nicht mehr bremsen und kollidiert mit dem Jungen. Der Junge wird durch den Unfall leicht verletzt und wird stationär im Krankenhaus Bremen aufgenommen. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

- PK Weyhe -

1. Diebstahl eines I-Phone

Am Freitagmorgen, gg. 08:00 h, ist es in Stuhr-Brinkum, in der Langenstraße, zu einem ungewöhnlichen Diebstahl eines I-Phone gekommen. Die Geschädigte, eine 30-jährige Iranerin, ging mit ihrem Handy am Ohr in der Langenstraße, als ein männlicher Radfahrer von hinten an ihr vorbeifuhr und ihr dabei das Handy aus der Hand riss. Aufgrund der Sprachbarriere war bei der Anzeigenaufnahme eine genaue Täterbeschreibung nicht zu ermitteln, sodass nun die Polizei Zeugen bittet, sich bei der Polizei Weyhe zu melden.

2. Diebstahl von Kompletträdern

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 01:00 und 09:00 h, ist es in Stuhr-Moordeich zum Diebstahl von vier hochwertigen Kompletträdern gekommen. Täter bockten einen Pkw Mercedes auf Backsteine auf und montierten die Räder ab und entwendeten diese. Der Diebstahlsschaden wird auf 2.000,- geschätzt.

3. Einbruch in Zahnarztpraxis

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Stuhr-Brinkum, in der Bahnhofstraße, zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis. Der oder die Täter brachen ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Hier entwendeten sie eine geringe Menge an Bargeld. Der Schaden am Fenster wird auf 500,- geschätzt.

4. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstagnachmittag, gg. 15:00 h, wurde in Weyhe-Dreye, auf der Südumgehung Dreye der 1-er BMW einer 60-jährigen Weyherin angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besaß, da ihr diese aufgrund von Alkoholdelikten entzogen wurde. Dies hielt sie nicht davon ab, ihren 3-jährigen Enkel zu transportieren. Die Weiterfahrt wurde beendet und ein Strafverfahren eingeleitet. Um den kleinen Jungen keinen langen Fußmarsch aufzubürden, wurde er und seine uneinsichtige Großmutter durch die Polizei nach Hause gebracht.

5. Verbrennen von Gartenabfällen

Ein 67-jähriger Weyher verbrannte auf einem benachbarten Grundstück seine Gartenabfälle. Da diese aufgrund der Witterung feucht waren, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die eingesetzten Polizeibeamten wiesen den Mann an, das Feuer umgehend zu löschen, was der Mann auch unternahm. Trotzdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Gartenabfällen entweder zu kompostieren oder einem Entsorgungsunternehmen zuzuführen sind.

6. Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstagnachmittag, gg. 16:15 h, wurde ein 20-jähriger Weyher mit seinem Peugeot in Weyhe-Dreye in der Zeppelinstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens untersagt.

7. Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag kam es in der Zeit von 14:30 - 16:30 h in Weyhe-Erichshof, in der Gorch-Fock-Straße, zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Parken einen am Fahrbahnrand stehenden VW Golf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden von ca. 1.500,-

