POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots) - PI Diepholz

Sachbeschädigung durch Graffiti in Diepholz Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Kirchenmauer der St. Michaelis Kirche in Diepholz mit Farbschmierereien versehen. Bei den Farbschmierereien handelt es sich um ein umgedrehtes Kreuz, einen fünfzackigen Stern auf der Spitze stehend und die Zahlen "666". Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441/9710 entgegen.

Fahrt unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02.10 Uhr befährt ein 35-jähriger PKW-Führer aus Lohne mit seinem VW Golf die Nienburger Straße in Rehden. Während der Kontrolle ergeben sich Anhaltspunkte, dass der PKW-Führer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Drogenvortest erhärtet den Verdacht hinsichtlich Kokain und Amphetamin. Dem Verkehrsteilnehmer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

PK Syke

Bassum-Bramstedt: Sachbeschädigung an Pkw Am Freitag, 09.11.18, 20.00 Uhr bis Samstag, 10.11.18, 09.30 Uhr, wurde in Bramstedt, Bremer Weg, die Kofferraumklappe eines dort abgestellten Hyundai von einem unbekannten Täter zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- EUR

Asendorf: Brand eines Heizstrahlers Am Samstag, den 10.11.2018, um 09.30 Uhr, kam es in Asendorf, Neue Straße, in einem Nebengebäude eines dortigen Wohnhauses zu einem Brand eines Heizstrahlers. Der Brand konnte durch den Bewohner selbstständig gelöscht werden. Neben der Polizei waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Asendorf vor Ort. Es entstand kein weiterer Sachschaden

PK Sulingen

- keine presserelevanten Meldungen -

PK Weyhe

- keine presserelevanten Meldungen -

