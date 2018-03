POL-DH: +++ Sulingen - Diebstahl einer Geldbörse +++ +++ Syke - Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Auto +++ Stuhr - Auffahrunfall +++

Diepholz (ots) - +++ Sulingen - Diebstahl einer Geldbörse +++

Am Dienstag, den 27.02.17, zwischen 13:00 und 13:20 Uhr, kaufte eine 61-jährige Sulingerin in einem Verbrauchermarkt an der Bismarckstraße ein. Während ihres Einkaufs bemerkte sie plötzlich das Fehlen der zuvor im Einkaufswagen abgelegten Geldbörse. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte ermittelt werden, dass sich ein Pärchen im vorgenannten Tatzeitraum dauerhaft in der Nähe der 61-Jährigen aufhielt. Diese Personen werden wie folgt beschrieben: 1. -männlich -osteuropäisch -kräftig -ca. 30 Jahre -ca. 175 cm -lichtes Haar -dunkle Jacke, helle Jogginghose 2. -weiblich -osteuropäisch -schlank -ca. 30 Jahre -ca. 160 cm -schwarze schulterlange Haare -helle Turnschuhe

Die oben beschriebenen Personen oder Zeugen werden gebeten, sich zwecks Sachverhaltsklärung mit dem Polizeikommissariat in Sulingen, unter 04271 9490, in Verbindung zu setzen.

+++ Syke - Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Auto +++

Am Dienstag, 27.02.18, in der Zeit von 19 Uhr bis 20:30 Uhr zerkratzte in der Plackenstraße ein unbekannter Täter an einem geparkten grünen Opel die vordere und hintere Beifahrertür, sowie den hinteren rechten Kotflügel und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen!

+++ Twistringen - Verkehrsunfallflucht +++

Am Mittwoch, 28.02.18, zwischen 15 und 17:15 Uhr, kam es in der Stöttinghauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen schwarzen Opel Corsa an der hinteren linken Fahrzeugseite und verließ danach unerlaubt den Unfallort. Zeugen zu diesem Unfall werden gebeten, sich mit der Polizei Twistringen unter Tel: 04243/802910 in Verbindung zu setzen!

+++ Twistringen - Brandmeldealarm entpuppte sich als Wasserrohrbruch +++ Am Mittwoch, 28.02.18, gegen 15:45 Uhr wurde über Notruf ein Brand im Keller eines Mietshauses in der Wildeshäuser Straße gemeldet. Schnell stellte sich heraus, dass ein Wasserrohrbruch den "Rauch" aus dem Keller verursachte. Ein Ventil eines Wasserrohres war gebrochen, wodurch Wasser auf dem Heizkessel verdampfte. Der Wasserschaden konnte begrenzt werden, es entstand kein Gebäudeschaden.

+++ Bassum - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis +++

Am Mittwoche, 28.02.18, gegen 15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Bassumer mit seinem gerade gekauften Roller den Haferkamp in Bassum und geriet in Höhe der Schillerstraße in eine polizeiliche Verkehrskontrolle. Ohne erforderliche Fahrerlaubnis, mit nicht versichertem Fahrzeug und ohne Helm wollte er ja "nur" eine Probefahrt machen. Das brachte ihm nicht nur ein Weiterfahrverbot, sondern auch eine Strafanzeige ein.

+++ Stuhr - Auffahrunfall +++

Heute Morgen gegen 8:20 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Bmw-Fahrerin aus Bassum und ein 27-jähriger Ford-Fahrer aus Bassum befuhren in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Richtung Bremen. Höhe des Anemonenweges beabsichtigte die 40-Jährige nach links abzubiegen und hielt dafür mit ihrem Wagen kurzzeitig an. Der Ford-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Bmw auf. Die 40-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Autos mussten zur Bergung von der Feuerwehr auseinandergeschnitten werden.

+++ Stemshorn - Osnabrücker Straße +++ Ein 49-jähriger Nissan-Fahrer aus Stemshorn befuhr gestern Nachmittag gegen 14 Uhr einen Feldweg und beabsichtigte die B 51 in die Straße "Zur Schulheide" zu queren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer aus Osnabrück, welcher die B 51 in Richtung Diepholz befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch der Nissan-Fahrer leicht und beide Insassen des VW schwer verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 15 000 Euro.

