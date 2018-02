POL-DH: +++ Rehden - Unfall +++ Asendorf/ Bassum - Verkehrsunfälle mit Sachschäden +++ Stuhr - Auto in Graben gerutscht +++

Diepholz (ots) - +++ Rehden - Unfall +++ Dienstagnachmittag, 27.02.2018, gegen 16:30 Uhr kam es in der Nienburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer beabsichtigte, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Scania, woraufhin es zu einem Zusammenstoß kam. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 4 000 Euro geschätzt.

+++ Asendorf/ Bassum - Verkehrsunfälle mit Sachschäden +++

Am Dienstag, 27.02.18, gegen 12:10 Uhr, kam es in Asendorf, Essener Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 14 000 Euro. Ein 24-jähriger Transporterfahrer aus Drakenburg wollte von der Essener Straße nach links in den Niemannsbruch abbiegen und übersah dabei den neben ihm, im Überholvorgang befindlichen, fahrenden 41-jährigen Seatfahrer aus Bücken. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, kamen dabei nach links von der Fahrbahn ab und wurden dadurch so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Ebenfalls am Dienstag, gegen 14:40 Uhr, rangierte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus Bremen in Bassum in der Straße "Stiftseiche" rückwärts in Richtung "Marie-Hackfeld-Straße" und stieß dabei gegen den Skoda einer 67-jährigen Bassumerin, die rechtsseitig den Rangiervorgang abwartete. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3 300 Euro.

+++ Stuhr - Auto in Graben gerutscht +++

In den frühen Dienstagmorgenstunden, gegen 3:40 Uhr, kam es in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bremer Straße in Richtung Bassum und beabsichtigt an der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße / Bremer Straße / Carl-Zeiss-Straße nach links auf die Gottlieb-Daimler-Straße abzubiegen. Als er an einer rot-zeigenden Ampel halten musste, schlief er vermutlich ein, woraufhin sein Auto ins Rollen geriet und auf Höhe eines Baumarkts in einen Graben rutschte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1 500 Euro.

+++ Stuhr/ Seckenhausen- Verkehrsunfall ++ Zu einem hohen Sachschaden kam es Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Hauptstraße. Ein 46-jähriger Bmw-Fahrer aus Diepholz, 20-jähriger Renaultfahrer aus Stuhr und ein 55-jähriger Daimlerfahrer aus Weyhe befuhren die Bundesstraße 51, in Fahrtrichtung Bremen. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur Diepholzer Straße schloss der Renaultfahrer zügig einen vorausfahrenden Wagen auf. Der Bmw-Fahrer sah dies und vermutete, dass es zur Kollision zwischen dem Renault und dem anderen Auto kommen würde. Daraufhin wechselte er unvermittelt den Fahrstreifen und übersah den links befindlichen Daimler. Durch die Kollision wurde der 55-jährige Renaultfahrer leicht verletzt; es entstanden geschätzte Sachschäden von etwa 16 000 Euro.

Keine Meldungen für Sulingen

