POL-DH: +++ Stuhr - Wohnmobil entwendet +++ Stuhr/Brinkum - Drogen gefunden +++ Bassum - Betrüger erfolgreich +++

Diepholz (ots) - +++ Stuhr - Wohnmobil entwendet +++

Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende in der Zeit von Samstag, 24.02.18, 20:30 Uhr bis Sonntag, 25.02.18, 12:30 Uhr ein Wohnmobil von einem Gelände in der Gutenbergstraße. Das amtliche Kennzeichen lautet DH-I 78. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 8 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Stuhr/ Heiligenrode - Verkehrsunfallflucht +++

Sonntagabend in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20 Uhr kam es in der Straße "Am Moordamm" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Straße "Am Moordamm" und beabsichtigte an der Einmündung "Am Fuchberg" nach links abzubiegen. Aufgrund winterglatter Fahrbahn geriet der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn und prallte dort frontal gegen den Zaun eines Anwohners. Der Zaun wurde durch den Unfall beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Stuhr/Brinkum - Drogen gefunden +++

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Polizeibeamte am Samstagabend, 24.02.2018, einem 16-Jährigen aus Weyhe etwa 30 g Marihuana abnehmen. Der junge Mann räumte ein, die Drogen an andere Konsumenten zu verkaufen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

+++ Lembruch - Auto zerkratzt +++

Am vergangenen Wochenende zerkratzte eine unbekannte Person einen Kia Picanto, welcher in der Alten Dorfstraße vor einem Mehrfamilienhaus parkte. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden von etwa 5 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Wohnung +++

In dem Zeitraum Samstag, 24.02.18, 18:00 Uhr bis Sonntag, 25.02.18, 13:30 Uhr drangen unbekannte Täter in der Lange Straße gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Sie entwendeten unter anderem Silberbesteck. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen

+++ Twistringen/Heiligenloh - Brandmeldealarm +++

Am Sonntag, 25.02.18 gegen 15:50 Uhr, kam es in der Straße "Zum Heiligenberg" zu einem Brandmeldealarm. Aufgrund eines Hitzestaus gelangte Qualm aus einem Ofenrohr an die Decke und löste dadurch den Brandmelder aus. Nachdem die Versuche des Eigentümers, das Rohr selbst abzukühlen, misslangen, wurde die Feuerwehr Heiligenloh alarmiert, die das Problem schnell im Griff hatte. Es entstand geringer Sachschaden an der Decke.

+++ Syke - Schornsteinbrand +++

Am Samstag, 24.02.18, gegen 20 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Schornsteinbrand in der Straße "Auf der Heide" gerufen. Auslöser war ein Fehlverhalten des Hausbewohners, der einen Holzvergaser anzündete und vergaß, einen dazu notwendigen Knopf zu drücken. Die Feuerwehren hatten den Brand schnell abgelöscht, sodass kein Gebäudeschaden entstand.

+++ Bassum - Fahren unter Drogeneinfluss +++ Am Sonntag, 25.02.18, gegen 23:30 Uhr, wurde in der Bremer Straße ein 22-jähriger Fordfahrer aus Ehrenburg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch die Syker Polizei angehalten. Der Verdacht, dass der junge Mann unter Drogen stand, wurde durch einen Drogenschnelltest bestätigt. Als Konsequenz wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++ Bassum - Betrüger erfolgreich +++

Wie der Polizei am Wochenende bekannt wurde, fiel Anfang Februar in Bassum ein 76-Jähriger Betrügern zum Opfer. Der Mann erhielt per Telefon ein Gewinnversprechen in Höhe von etwa 37.000 Euro. Für diesen Gewinn sei vorab eine Gebühr von etwa 1 700 Euro notwendig, welche der Bassum auch per Überweisung bezahlte. Kurze Zeit später wurden wieder über das Telefon weitere 2 200 Euro gefordert. Auch dieser Aufforderung kam der 76-Jährige nach, die Gewinnauszahlung fand nicht statt.

