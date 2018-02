POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Diepholz (ots) - Pressemeldung der Polizei Diepholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Hüde

Am Samstag, gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Barver in Hüde die Osnabrücker Straße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Der vorgezeigte Führerschein war eine Totalfälschung. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen in Wagenfeld

Am Sonntagmorgen, gegen 03.25 Uhr, befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Espelkamp in Wagenfeld die Diepholzer Straße. Wiederum im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein hat. Der PKW war nicht versichert und versteuert. Weiterhin stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinfluss in Barnstorf

Am Samstag, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Barnstorf in Barnstorf den Tiefen Weg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Folge war eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls In der Zeit vom 11.02.2018 und dem 19.02.2018 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Werkstattraum in Martfeld, In der Heide. Unbekannte Täter brachen das Vorhängschloss, mit dem die Eingangstür gesichert war, auf und entwendeten aus dem Raum div. Werkzeuge und Fahrzeugteile. Es kam zu einem Schaden von ca. EUR 800,- Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0 oder die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel .042522/93851-0.

Versuch des besonders schweren Diebstahls Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 23.02.2018, 19.00 Uhr bis zum 24.02.2018, 07.20 Uhr in Syke, OT Barrien, Krusenberg, die Tür eines Friseursalons aufzubrechen und so in die Räume einzudringen. Der Versuch misslang, es entstand Sachschaden von ca. EUR200,- Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Brand einer Mülltonne In Twistringen, Kampstr, geriet am 25.02.2018, um 01.25 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Ein Gartenhäuschen daneben sowie Buschwerk fingen ebenfalls Feuer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Twistringen gelöscht. Zum Sachschaden können bisher keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Trunkenheit im Verkehr Am 24.02.2018, um 09.00 Uhr, geriet ein 27-jähriger PKW-Führer aus Stocksdorf, der mit seinem Fahrzeug in Bassum, auf der Sulinger Landstr. (Bundesstr. 61) , aus Richtung Sulingen in Richtung Bassum unterwegs war, nach linsk von der Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden. Der Fahrzeugführer bestritt trotz anders lautender Zeugenaussagen gefahren zu sein. Er stand unter Einfluss alkoholischer Getränke, AAK, 1,78 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 27246 Borstel, Schulstraße 9 Unfallzeit: Freitag, 23.02.2018, 18:30 - 19:30 Uhr

Zur genannten Zeit parkte eine 46-jährige aus der Samtgemeinde Siedenburg ihren Pkw Ford Fiesta während des Hallenbadbesuchs parallel zum Fahrbahnrand auf dem Grünstreifen gegenüber dort befindlicher Parkbuchten. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Möglicherweise wurde der Pkw beim Ausparken eines anderen Verkehrsteilnehmers aus den gegenüberliegenden Parkbuchten touchiert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Identität des unbekannten Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Siedenburg (04272/1399) oder dem Polizeikommissariat in Sulingen (04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Brinkhus, Polizeihauptkommissar

