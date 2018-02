POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Diepholz (ots) - Pressemeldung der Polizei Diepholz

Einbruchsdiebstahl in Firma in Diepholz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in eine Firma in Diepholz, Stüvenstraße, ein. Dabei entwendeten sie u.a. Rechner und Bildschirme. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Unfallflucht in Drebber

Am Freitag, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Drebber in Drebber die Hauptstraße. Dabei wurde er von einem unbekannten PKW von der Fahrbahn abgedrängt. Durch das Ausweichmanöver streifte er einen geparkten PKW und es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen bzw. der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter der Nr. 05441/9710 zu melden.

Verkehrsunfall in Bassum

Am 23.02.2018 gegen 09:30 h kam es in Bassum - B61 in Höhe der Abfahrt nach Schorlingborstel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Bassum leicht verletzt wurde. Der Bassumer wollte von Bassum kommend an der Einmündung nach Schorlingborstel nach links ab- biegen. Hierbei übersah er den Lieferwagen eines 24-jährigen Polen, der verbotswidrig das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen wollte. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der PKW des Bassumers von der Fahrbahn geschubst, überschlug sich und blieb auf einem angrenzenden Acker liegen. Zum genannten Personenschaden entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 5000.- Euro.

Verkehrsunfallflucht in Syke

Ein vermutlich blauer PKW beschädigte auf dem Parkplatz der BBS in Syke einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW einer 21-jährigen Berufsschülerin. Diese hatte ihren PKW am 23.02.2018 in der Zeit von 07:10 - 13:10 h dort geparkt und musste bei Rückkehr den Schaden (geschätzt ca. 250.- Euro) an ihrer linken Fahrzeugseite feststellen. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt gerne die Polizei in Syke unter 04242-9690 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Weyhe

Am Freitag, 23.02.18, gegen 13.45 Uhr befuhr eine 18jährige Sykerin mit ihrem Audi die Syker Straße (B 6) in Richtung Bremen. An der Einmündung zur Herrenweide beabsichtigte sie, in diese nach links abzubiegen. Gerade im Moment des Abbiegens setzte ein nachfolgender, bislang unbekannter Fahrzeugführer zum Überholen an, so dass es schließlich zur Kollision der beiden Pkw auf der B6 kam. Der Überholer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern oder sonst seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Schaden am Pkw der Sykerin wird auf unter 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421-8066-0 zu melden.

Brinkhus, Polizeihauptkommissar

