POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 25.12.2017

Diepholz (ots) - Polizeikommissariat Sulingen

1. Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an der Oberschule in 27259 Varrel zu einer Sachbeschädigung an zwei Buswartehäuschen. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Glasscheiben der Bushaltestellen an der Schule. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

2. Trunkenheitsfahrt

Am frühen Morgen des Heiligabend kontrollierten Beamte der Polizei Sulingen einen 27jährigen Fahrer eines VW Touran wegen seiner unsicheren Fahrweise. Er fiel unter anderem wegen sog. Schlangenlinien und abruptem Abbremsen auf. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alcotest ergab 1,08 Promille. Aufgrund der zuvor gezeigten Ausfallerscheinungen war er jedoch als soweit fahruntüchtig anzusehen, dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Aus diesem Grund wurde neben der Entnahme einer Blutprobe auch die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der junge Mann aus dem Kreis Stendal (Sachsen-Anhalt) als Wiederholungstäter aufgefallen ist, ist mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen.

Polizeikommissariat Syke

1. Sachbeschädigung in Bassum-Nordwohlde - Zeugenaufruf

Am späten Sonntagabend wurden durch bislang unbekannte Täter drei von fünf Glasscheiben des Buswartehäuschens der Haltestelle "Nordwohlder Mühle" in der Nordwohlder Dorfstraße in 27211 Bassum, Ortsteil Nordwohlde, zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen!

2. Versuchter Einbruch in Schwarme - Zeugenaufruf

Am Heiligabend wurden gegen 23:20 Uhr durch einen Zeugen zwei männliche Personen beobachtet, die zuvor mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Schwarme einschlugen. Die Täter flüchteten allerdings bevor sie in das Objekt gelangten. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen!

Polizeikommissariat Weyhe und Polizeiinspektion Diepholz

- Fehlanzeige -

Die Polizei Diepholz wünscht frohe Weihnachten und besinnliche Festtage!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell