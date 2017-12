POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 24.12.2017

Diepholz (ots) - PI Diepholz

Verkehrsunfall mit einem Hund Unfallort: 49453 Wetschen, Diepholz Straße, Höhe Nr. 109 Unfallzeit: 23.12.2017/ 17:10

Zur genannten Zeit kam es in der Ortschaft Wetschen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftfahrzeug und einem Hund (West Highland Terrier). Der Unfall wurde durch einen "Knallzeugen" wahrgenommen und gemeldet. Das Tier wurde mit Verletzungen einer Tierklinik in Steinfeld zugeführt. Bislang konnten weder das beteiligte Kraftfahrzeug noch die Tierhalter ermittelt werden. Der Hund trug bei dem Vorfall ein rotes Halsband. Mögliche Zeugen/ Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diepholz unter der Telefonnummer 05441/9710 zu melden.

Einbruchsdiebstahl aus Neubau

In der Zeit von Fr., 22.12.2017, 14:00 Uhr bis Sa., d. 23.12.2017, 09:15 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter in Bruchhausen-Vilsen, Im Alten Autokino, die Terrassentür eines Neubaus auf. Der Täter ließ anschließend von seinem Vorhaben ab. Aus dem Neubau wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Geschäft

In der Zeit von Fr., d. 22.12.2017, 18:10 Uhr bis Sa., d. 23.12.2017, 14:50 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in Bassum, Bahnhofstraße, die Eingangstür eines Geschäftes aufzubrechen. Der Einbruchsversuch misslang und der Täter ließ von seinem Vorhaben ab. Es blieb bei einem Sachschaden.

Kabelbrand in einem Kellerraum mit einer leicht verletzten Person

Am Sa., den 23.12.2017, um 10:15 Uhr, fing in Twistringen-Heiligenloh, Am Hang, ein Kabel im Kellerraum eines Einfamilienhauses an zu schmoren. Als Ursache lag ein technischer Defekt vor. Die Wand- u. Deckenvertäfelung verrußte. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Eine Bewohnerin musste mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt werden.

Sachbeschädigung an einem Wohnwagen

Am Do., d. 21.12.2017, 09:00 Uhr bis Fr., d. 22.12.2017, 15:00, wurde in Bassum, Am Schützenplatz, die Abdeckplane und die Außenhaut eines Wohnwagens mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 300,- Euro

