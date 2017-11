POL-DH: --- Unfallfluchten in Stuhr und Syke - Brand einer Mikrowelle in Weyhe - Unfall auf der B 6 Einmündung L 332

Unfallstelle / Foto Polizei Bild-Infos Download

Diepholz (ots) - Syke - Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Syke, Hauptstraße, zu einem Einbruch in das Service-Center einer Zeitung. Nach gewaltsamem Öffnen eines Fensters gelangten unbekannte Täter in die Räume und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut. Als sie nicht fündig wurden, traten sie den Rückzug an, hinterließen aber einen Sachschaden von ca. 800 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall (siehe Foto zum downloaden)

Am Mittwoch, 15.11.17 um 06:55 Uhr, befuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin(Martfeld), mit 19-jähriger Beifahrerin, die Bundesstraße 6 in Richtung Bremen. Sie beabsichtigte nach links auf die Landesstraße 332 in Richtung Bassum abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, bevorrechtigten 32-jährigen Daewoo-Fahrer und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch 15.11.17 um 07:35 Uhr, befuhr ein Renault Twingo-Fahrer in Syke den Ristedter Kirchweg in Richtung Gessel, überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte beim Wiedereinscheren mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden roten VW Lupo. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Renault-Fahrer von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Diebstahl

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch von einem Firmengrundstück in der Henleinstraße mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Täter gelangten durch einen Zaun auf das Firmengelände. Von insgesamt drei Lkw wurde der Kraftstoff abgezapft. Die Täter ließen einen Schlauch und Kanister am Tatort zurück. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden, ist nicht bekannt.

Weyhe - Brand

Gegen 21.35 Uhr löste der Brand einer Mikrowelle einen Einsatz der Feuerwehr in Kirchweyhe aus. In einer Wohnung in der Herderstraße war eine Mikrowelle in Brand geraten und hatte die Sicherung herausgeschmissen. Die Bewohnerin schnappte sich ihr Kind, alarmierte die Feuerwehr und verließ das Haus. Der Ehemann löschte in der Zwischenzeit die Mirkowelle. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand schon gelöscht. Insgesamt ist nur ein kleiner Schaden entstanden.

Stuhr - Unfallflucht

An der Einmündung B 51 / B 6 kam es am gestrigen Abend gegen 21.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog von der B 51 nach links in Richtung Brinkum ab. Hierbei übersah er den entgegen kommenden Pkw, der in Richtung Seckenhausen unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte der 17-jährige Fahrer (begleitetes Fahren) einen Zusammenstoß nicht verhindern. Es kam jedoch nur zu einer leichten Berührung. Der Unfallverursacher setzte sofort unerlaubt seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geschädigten Pkw entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

