Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Autofahrer auf der Autobahn 28 in Delmenhorst unterwegs

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Freitag, 07. August 2026, gegen 23:45 Uhr, auf der Autobahn 28 gestoppt.

Die Beamten waren mit ihrem Streifenwagen auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs und wurden in Höhe Deichhorst von einem Mercedes überholt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h wurde dabei überschritten, zudem wurde im Mercedes eine App betrieben, mit der vor Verkehrsüberwachungsmaßnahmen (sog. Blitzerwarn-App) gewarnt wird. Die Kontrolle des 41-jährigen Fahrers aus dem Kreis Friesland erfolgte an der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch im Innenraum feststellten, boten sie dem Mann einen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille.

Gegen den 41-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell