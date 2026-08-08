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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: +++ Brand eines Pkw in Ganderkesee +++

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 07.08.2026, um 21:15 Uhr wird im Bereich Schönemoor eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Nach Erkundung der Örtlichkeit durch Feuerwehr und Polizei kann auf einer Wiese neben der Straße "Ochsenweide" ein Pkw in Vollbrand festgestellt werden. Neben dem brennenden Mercedes SUV wird eine 41jährige männliche Person aus Verden festgestellt. Die Person macht zunächst widersprüchliche Angaben, sodass anfänglich nicht ausgeschlossen werden kann, ob sich weitere Personen im Fahrzeug oder näheren Umfeld befinden könnten. Nach den Löscharbeiten und einer Absuche des Umfeldes (u.a. mittels Drohne mit Wärmebildkamera und Diensthund) war nicht mehr von weiteren Personen auszugehen. Warum sich der in einem Graben fest gefahrene Pkw auf der Weide befunden hat und in Brand geraten ist, ist zurzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Bei der angetroffenen Person hat es sich um den Halter des Fahrzeuges gehandelt, der unverletzt geblieben ist. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. PHK Herwig
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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