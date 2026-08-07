Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrer ohne Fahrlaubnis und unter Drogeneinfluss in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 06. August 2026, gegen 16:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake einen Pkw in der Straße Am Stadion in Brake.

Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Fahrzeugführers aus Bremerhaven stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Gegen den 32-Jährigen wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

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