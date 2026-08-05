Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf Parkplatz in Wardenburg schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 08:30 Uhr, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Oldenburger Straße in Wardenburg schwer verletzt worden.

Eine 48-jährige Frau aus Großenkneten fuhr mit einem Dacia rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen von rechts kommenden 60-jährigen Radfahrer aus Wardenburg aus bislang ungeklärter Ursache. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Der 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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