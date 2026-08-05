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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 05:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Brake einen Mercedes in der Kirchenstraße in Brake.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Fahrer aus Brake nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain.

Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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