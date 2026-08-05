Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss in Hude +++ Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 12:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Neuenweger Reihe zur Holler Landstraße in Hude zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Mann aus Wiefelstede mit einem BMW die Neuenweger Reihe und kam beim Abbiegen nach links auf die Holler Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Zudem stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ein Arzt entnahm eine Blutprobe bei dem Mann. Die Fahrzeugschlüssel des BMW wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Die entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

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