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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pferd von Weide eines Gnadenhofs in Ovelgönne entwendet +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 31. Juli 2026, 00:00 Uhr, bis Samstag, 1. August 2026, 09:00 Uhr, ist in Ovelgönne ein auf einem Gnadenhof untergebrachtes Pferd entwendet worden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Weide an der Friedrich-Rüder-Straße und entwendeten das dort untergestellte Pferd. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Friedrich-Rüder-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pferdes geben können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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