Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach gefährlicher Fahrweise mit Motorrollern in Wildeshausen +++ Polizei sucht Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmende

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, gegen 22:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen im Bereich des Bargloyer Weges zwei Motorrollerfahrer, nachdem diese zuvor durch ihre rasante Fahrweise aufgefallen waren.

Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass beide Fahrer minderjährig waren und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem waren an den Rollern Versicherungskennzeichen angebracht, die ihre Gültigkeit bereits verloren hatten, sodass für die Fahrzeuge kein Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus wurden an den Rollern bauliche Veränderungen festgestellt.

Die Polizei Wildeshausen stellte beide Fahrzeuge sicher und leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Wildeshausen nun Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der beiden Jugendlichen möglicherweise gefährdet wurden. Insbesondere wird ein bislang unbekannter älterer Radfahrer gesucht, der sich zur fraglichen Zeit im Bereich des Kreisverkehrs Westring/Bargloyer Weg befand und durch die Rollerfahrer gefährdet worden sein könnte.

Zeugen oder möglicherweise gefährdete Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

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