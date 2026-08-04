Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall +++ Fahranfängerin leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Am Montag, 3. August 2026, gegen 21:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Düsternortstraße/Brendelweg/Scharnhorstweg in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus Delmenhorst mit einem Mercedes die Düsternortstraße in Richtung Brendelweg. Beim Einfahren in den Brendelweg missachtete sie aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines 76-jährigen Delmenhorsters, der mit einem Ford den Brendelweg in Richtung Adelheider Straße befuhr.
Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.
Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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Ronja Weser
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