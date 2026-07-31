Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand an Mähdrescher in Wardenburg +++ Übergreifen auf Getreidefeld verhindert

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 13:05 Uhr, geriet ein Mähdrescher in der Straße An den Ruten in Wardenburg in Brand.

Ein 38-jähriger Landwirt aus Wardenburg bemerkte während der Mäharbeiten Brandgeruch. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer im Bereich der Antriebsriemen des Mähdreschers aus. Der Landwirt begann umgehend mit ersten Löschmaßnahmen unter Einsatz eines Feuerlöschers.

Die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg war mit 16 Kameraden und Kameradinnen vor Ort. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zu löschen und den Mähdrescher abzukühlen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende trockene Getreidefeld sowie auf weitere Teile der Erntemaschine konnte durch das professionelle Vorgehen verhindert werden.

Der Mähdrescher ist infolge des Brandes nicht mehr fahr- beziehungsweise funktionstüchtig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand kann ein technischer Defekt als Ursache des Brandes nicht ausgeschlossen werden.

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