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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 25.07.2026 gegen 23:10 Uhr stellten Polizeibeamte der Polizei Delmenhorst in der Anton-Günther-Straße einen Pkw Ford fest, der halb auf dem Gehweg sowie mit eingeschlagener Lenkung auf der Straße stand. Der 61-jährige Fahrer des Pkw saß auf dem Fahrersitz und schien deutlich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. Dem 61-Jährigen aus Delmenhorst wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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