Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Durch aufmerksame Bürger wurde am Samstag, 25.07.2026 gegen 22:17 Uhr gemeldet, dass eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person mit einem auswärtigen Opel Insignia den Bahnweg in Nordenham befahren habe. Der Pkw und der 38-jährige Fahrzeugführer konnten dort angetroffen werden. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine vorläufige alkoholbedingte Beeinflussung von 3,09 Promille festgestellt. Es wurden eine Blutentnahme angeordnet, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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