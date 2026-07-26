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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Keller in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am 25.07.2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Keller in der Lerchenstraße in Elsfleth. Unbekannte Täter beschädigten ein Kellerfenster in einem Mehrfamilienhaus und gelangten so in den Kellerraum. Hier durchwühlten sie den gesamten Keller und entwendeten zwei Flasche Weinbrand. Hierbei handelte es sich um Sammlerobjekte der Brennerei Pabst & Richarz aus Elsfleth. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes machen kann, setze sich mit der Polizei in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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