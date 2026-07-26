Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruchdiebstahl in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Vom 23.07.2026, 22:00 Uhr bis zum 24.07.2026, 12:45 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohngebäude in der Popkenhöger Straße in Ovelgönne. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten unbekannte Täter in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aufgrund der Abwesenheit der Wohnungsinhaber ist bisher kein Diebesgut bekannt. Wer im Bereich der Popkenhöger Straße eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, setze sich bitte mit der Polizei in Brake in Verbindung.

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