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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kennzeichendiebstahl in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24.07.2026 wurden die Kennzeichen eines PKW in der Lienestraße in Elsfleth entwendet. Von dem in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellten Seat wurde das vordere und das hintere Kennzeichen aus der Halterung entnommen und entwendet. Wer Hinweise hierzu machen kann oder etwas Verdächtiges bemerkt hat, setze sich bitte mit der Polizei in Elsfleth in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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