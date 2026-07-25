Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG: Absturz eines Leichtflugzeugs in Ganderkesee +++ Zwei Insassen verstorben

Delmenhorst (ots)

Nach Abschluss der aufwendigen und komplexen Bergungsmaßnahmen des Flugzeugwracks steht nun fest, dass bei dem Absturz eines Leichtflugzeugs am Samstag, 25. Juli 2026, im Stettiner Weg in Ganderkesee zwei Menschen ums Leben gekommen sind.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um die beiden Insassen des Leichtflugzeugs, einen 65-jährigen und einen 77-jährigen Mann, beide stammten aus Bremen.

Die Bergung des Flugzeugwracks aus dem Dach des Wohnhauses gestaltete sich aufgrund der Umstände an der Einsatzörtlichkeit im Wohngebiet äußerst aufwendig. Mittlerweile konnte das Flugzeug vollständig aus dem Dach geborgen werden. Im weiteren Verlauf wird das Wrack von der Absturzstelle abtransportiert.

Die zuvor vorsorglich evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner können mittlerweile in ihre Häuser zurückkehren. Der unmittelbar von den Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen betroffene Bereich rund um die Unglücksstelle bleibt jedoch weiterhin gesperrt.

Die genaue Höhe des durch den Absturz entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Nach ersten groben Schätzungen ist jedoch von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich auszugehen.

Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes dauern weiterhin an.

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