Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Rettungseinsatz nach Kontakt eines dann schwerverletzten 15-jährigen mit Bahnoberleitung

Delmenhorst (ots)

Am 24.07.2026, gegen 17:50 Uhr, wurden die Leitstellen von Polizei und Rettungsdienst über einen Unfall im Bereich der Bahnanlage bei der Überwegung "Zum Weserstrand" / "Strandallee" in Nordenham in Kenntnis gesetzt. Aufgrund dessen wurde die Bahnstrecke Nordenham-Kleinensiel umgehend gesperrt. Nach bisher erlangten Erkenntnissen sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 12 Jahren vom dortigen Sportlerheim über den Gleiskörper gelaufen um diesen unbefugt in Richtung Strand zu queren. Hierbei klettern sie auf einen abgestellten Kesselwagen, wobei der 15-Jährige stehend die stromführende Oberleitung der Bahnstrecke berührt und hierdurch einen Stromschlag sowie schwere Verbrennungen erleidet und ins Gleisbett stürzt. Die Rettung des 15-Jährigen durch Feuerwehr und Rettungsdienst konnte erst nach Stromabschaltung erfolgen. In der Folge wurde der 15-Jährige per Rettungshubschrauber einer Spezialklinik in Hamburg zugeführt. Der 12-Jährige erleidet einen schweren Schock und wird, wie die eintreffenden Eltern, von Kräften der psychosozialen Notfallversorgung betreut. Im Bereich der Strandallee kam es zu einem größeren Aufkommen an Schaulustigen, welche von Polizeikräften von der Örtlichkeit ferngehalten werden mussten. Gegen 19:00 Uhr wurde die Streckensperrung wieder aufgehoben.

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