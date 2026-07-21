Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Delmenhorst +++ Zwei Personen leicht verletzt +++ Erheblicher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. Juli 2026, kam es gegen 23:00 Uhr in der Dwostraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines BMW die Dwostraße in Richtung Stedinger Straße. Aufgrund mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte anschließend seitlich mit einem Laternenmast. Der Pkw kam danach zum Stillstand.

Der 22-jährige Fahrer aus Delmenhorst sowie sein 23-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Delmenhorst, erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Am BMW entstand erheblicher Sachschaden. Auch der Laternenmast wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der beteiligte Pkw wurde im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell