Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der B437 (Gemeinde Stadland) leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. Juli 2026, ca. 13:15 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Kolbermoor in Bayern mit seinem Pkw-Kia die B437 in Fahrtrichtung Varel.

In Höhe der Einmündung zur Achterstädter Straße geriert der 53-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kam in der Folge links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Straßenbaum und kam im wasserführenden Straßengaben zum Stehen.

Die leichten Verletzungen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Mann wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtschaden wurde von ca. 18.000 Euro geschätzt.

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