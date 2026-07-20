Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Stadland +++ Polizei bittet um Hinweise

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 19. Juli 2026, 00:00 Uhr, bis 11:15 Uhr, kam es in der Langen Straße in Stadland zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus in Abwesenheit des Eigentümers.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter verschiedene Schmuckgegenstände sowie Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langen Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 zu melden.

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