PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Stadland +++ Polizei bittet um Hinweise

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 19. Juli 2026, 00:00 Uhr, bis 11:15 Uhr, kam es in der Langen Straße in Stadland zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus in Abwesenheit des Eigentümers.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter verschiedene Schmuckgegenstände sowie Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langen Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 09:48

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruch in Rodenkirchen +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Tatzeit von Sonntag, 19. Juli 2026, ca. 00:00 Uhr bis 11:15 Uhr, zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lange Straße, in Stadland-Rodenkirchen verschafft. Die Täter erlangten Bargeld sowie Wertgegenstände. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei Nordenham ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 11:02

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 19.07.2026

    Delmenhorst (ots) - ++ Trunkenheit im Straßenverkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Am 18.07.2026, um 23:56 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Brake auf der Schlüter Straße in Berne einen Ford Focus. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Lemwerderaner Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Zudem konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren