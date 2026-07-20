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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruch in Rodenkirchen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Tatzeit von Sonntag, 19. Juli 2026, ca. 00:00 Uhr bis 11:15 Uhr, zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lange Straße, in Stadland-Rodenkirchen verschafft.

Die Täter erlangten Bargeld sowie Wertgegenstände. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham sucht in dem Zusammenhang nach Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/2694-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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