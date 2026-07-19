Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 19.07.2026

Delmenhorst (ots)

++ Trunkenheit im Straßenverkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Am 18.07.2026, um 23:56 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Brake auf der Schlüter Straße in Berne einen Ford Focus. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Lemwerderaner Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Zudem konnte er den Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis nicht nachweisen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und es wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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