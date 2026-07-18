Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Wohnmobil verunfallt auf Autobahn 1, Parkplatz Kiekut +++ Zwei Personen leicht verletzt

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Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstag, 18. Juli 2026, gegen 15:22 Uhr, ein Wohnmobil beim Verlassen der Autobahn 1 im Bereich der Zufahrt zu einem Parkplatz verunfallt. Beide Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Ein 74-jähriger Mann aus Haltern am See befuhr mit seinem Wohnmobil zur Unfallzeit die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück und beabsichtigte, kurz nach dem Dreieck Stuhr auf einen Parkplatz zu fahren. In der Kurvenfahrt des Verzögerungsstreifens verlor er die Kontrolle über sein Wohnmobil, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug auf den Schutzplankenanlauf. Hierdurch wurde das Wohnmobil aufgeschanzt und kam auf der Grünfläche zwischen dem Parkplatz und der Autobahn auf der Seite liegend zum Stillstand.

Aufgrund der eingegangenen Unfallmeldung wurden neben dem Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren Groß Mackenstedt sowie Brinkum entsandt. Sie waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Der 74-Jährige sowie seine 69-jährige Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Wohnmobil musste aufwendig durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

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