Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer händigt auf der Autobahn 1 bei Emstek gefälschten Führerschein aus

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10. Juli 2026, gegen 15:25 Uhr, stoppten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw, der zuvor auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war.

Die Verkehrskontrolle erfolgte auf einem Parkplatz zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Ahlhorner Dreieck.

Der 58-jährige Mann aus Hessen händigte einen Führerschein aus, der von den Beamten als Fälschung erkannt wurde. Eine Überprüfung des Mannes ergab zudem, dass ihm seine Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden ist.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Falsifikat wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt.

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