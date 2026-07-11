Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall eines Motorradfahrers in Berne - B212n zeitweise voll gesperrt

Delmenhorst (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wesermarsch ist am Freitagabend, 10.07.2026, gegen 18:57 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212n in Berne schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Sportmotorrad aus Richtung Ranzenbüttel kommend in Fahrtrichtung Lemwerder unterwegs. Nach mehreren Überholvorgängen schätzte er offenbar seine Geschwindigkeit sowie den Abstand zu einem vorausfahrenden Pkw falsch ein und fuhr auf diesen auf. Der Motorradfahrer stürzte und wurde etwa 200 Meter über die Fahrbahn geschleudert. Das Motorrad kam rund 100 Meter weiter in einer Böschung zum Stillstand. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Zur medizinischen Versorgung war auch der Rettungshubschrauber Christoph 6 im Einsatz, der auf der B212n landete. Der Fahrer des beteiligten Pkw verblieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B212n bis etwa 21:15 Uhr voll gesperrt werden. Ge-gen den Motorradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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