Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrskontrolle in Lemwerder +++ Strafverfahren gegen 25-jährigen Fahrer eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei Brake am Donnerstag, 09. Juli 2026, gegen 17:54 Uhr, einen 25-jährigen Fahrer eines motorisierten Zweirads kontrolliert. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Zuvor war das Zweirad den Polizeibeamten in der Stedinger Straße in Lemwerder aufgefallen, nachdem es bei einer Geschwindigkeitsmessung mit über 60 km/h erfasst worden war. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug aufgrund seiner erreichbaren Höchstgeschwindigkeit nicht als Mofa, sondern als Kleinkraftrad einzustufen ist.

Der 25-jährige Fahrer konnte die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Darüber hinaus bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz.

Die Polizei Brake leitete entsprechende Strafverfahren gegen den Mann ein und untersagte die Weiterfahrt.

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