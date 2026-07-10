Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz in Brake +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des St. Bernhard-Hospitals in Brake bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte am Donnerstag, 09. Juli 2026, zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr, einen geparkten Peugeot auf dem Krankenhausparkplatz. Anschließend entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die verantwortliche Person geben können, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

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