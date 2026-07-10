Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Fahrzeugdiebstahl +++ Drei junge Männer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Drei junge Fahrzeuginsassen sind in der Nacht zu Donnerstag, 09. Juli 2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Lechterstraße in Lemwerder leicht verletzt worden. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf mehrere Straftaten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahrer aus Berne gegen 02:50 Uhr mit einem Opel Astra die Lechterstraße. Nach seinen Angaben sei er einem Reh ausgewichen, habe dadurch die Kontrolle über den Pkw verloren und sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und wurde erheblich beschädigt.

Neben dem Fahrer befanden sich ein weiterer 18-Jähriger sowie ein 17-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug. Alle drei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Einer der Mitfahrer hatte sich zunächst von der Unfallstelle entfernt, konnte im weiteren Verlauf jedoch angetroffen werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten und Beamtinnen der Polizei Brake fest, dass der 18-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Zudem ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der Opel zuvor in Ovelgönne entwendet worden war.

Ein Arzt entnahm eine Blutprobe bei dem 18-Jährigen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten das Fahrzeug sicher.

Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Gegen die drei Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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