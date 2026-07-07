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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: VW-Emblem in Nordenham entwendet +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 04. Juli 2026, 20:00 Uhr, bis Montag, 06. Juli 2026, 15:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen geparkten VW-SUV in der Sielstraße in Nordenham beschädigt.

Die Täter entwendeten das hintere VW-Emblem des Fahrzeugs. Zudem versuchten sie, auch das vordere Markenemblem zu entfernen, was jedoch misslang. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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