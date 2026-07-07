Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl auf Erdbeerfeld

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 05. Juli 2026, gegen 13:45 Uhr auf einem Erdbeerfeld in der Bauerschaft Hanstedt in Wildeshausen eine größere Menge Erdbeeren gepflückt und anschließend nicht bezahlt.

Nach bisherigen Erkenntnissen pflückten die Täter insgesamt rund 30 Kilogramm Erdbeeren im Wert von etwa 180 Euro, ohne diese zu bezahlen.

Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Gegen die bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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