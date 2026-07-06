Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 36-jährigen Frau

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Delmenhorst (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 36-jährigen Frau aus Lemwerder.

Nachdem am Montag, den 6. Juli 2026, gegen 01:20 Uhr, ein Notruf der 36-jährigen Christiane D. bei der Großleitstelle Oldenburg aufgrund starker Atemnot eingegangen war und das Telefongespräch unterbrochen wurde, wurden umgehend Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Vermisste konnte jedoch weder an ihrer Wohnanschrift in Lemwerder noch im näheren Umfeld angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sie die Wohnung bereits gegen 01:00 Uhr zu Fuß verlassen.

Aufgrund der Gesamtumstände sowie vorliegender Erkenntnisse kann eine akute Gefahr für Leib oder Leben der Vermissten nicht ausgeschlossen werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei dauern derzeit an.

Personenbeschreibung:

- 36 Jahre alt - ca. 1,72 m groß - schlanke Statur - blau-graue Augen - Bekleidung: unbekannt

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich umgehend bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.

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