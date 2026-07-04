Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 04.07.2026

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit anschließendem tätlichen Angriff auf Polizeivollzugsbeamte in Brake

Am 03.07.2026, gegen 11:47 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung in der Breite Straße in Brake einen Verkehrsteilnehmer auf seinem E-Scooter an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrzeugführer ein, dass er vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Der Fahrzeugführer sollte folglich durch die Polizeibeamten zwecks einer Blutentnahme ins Krankenhaus transportiert werden. Während der anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten sperrte sich dieser gegen die Maßnahme und schlug einem der Polizisten mit seinem Knie gegen dessen Kopf. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt, blieb aber weiter dienstfähig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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