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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 04.07.2026

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person

Am Samstag, den 04.07.2026, gegen 05:45 Uhr kam es im Nordweg in Ganderkesee zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person. Ein 18-jähriger Radfahrer befuhr den Nordweg in Richtung Habbrügger Weg, als in dem verkehrsberuhigten Bereich ein dunkler Kleinwagen mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam und der Radfahrer deswegen ausweichen musste. Auf Grund dessen stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der dunkle Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise zum Fahrzeug nimmt die Polizei Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/946950 entgegen.

Rückfragen bitte an:

PK Wildeshausen

Tel.: 04431 941-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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