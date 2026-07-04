Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pressemeldungen für den Zeitraum 03./04.07.2026

Delmenhorst (ots)

+++ Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 +++ Zeugen gesucht +++

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 04. Juli 2026, um 5:45 Uhr, auf der Autobahn 1 zwischen dem Ahlhorner Dreieck sowie der Anschlussstelle Wildeshausen-West entstanden.

Ein 48-Jähriger Mann aus Osnabrück befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw den Überholfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hamburg, als ein nachfolgender Pkw mit höherer Geschwindigkeit herannahte. Dieser wurde von einem 22-Jährigem aus Bremen gelenkt.

Der 22-Jähriger fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf den Pkw des 48-Jährigen auf. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, so dass für die Unfallaufnahme sowie Bergung eine halbseitige Sperrung eingerichtet werden musste.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille.

Gegen den Bremer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Hierfür musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter zudem die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Nach Bergung der Fahrzeuge durch Abschleppdienste konnte die Sperrung um 7:55 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04435/9316-0 zu melden.

+++ Kontrolle eines berauschten Pkw-Fahrers ohne Fahrerlaubnis +++

Da ein Pkw am Samstag, 03. Juli 2026, gegen 23:40 Uhr, mit defekter Beleuchtung über die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg gelenkt wurde, entschieden sich Beamte der Autobahnpolizei den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen. Diese erfolgte im Bereich der Anschlussstelle Groß Ippener.

Der Fahrer des Pkw, ein 31-jähriger Mann mit Wohnsitz in Finnland, zeigte den Beamten ein Foto seines Führerscheins auf seinem Smartphone vor. Ermittlungen zum Führerschein ergaben, dass dieser aufgrund eines vorangegangenen Drogendeliktes entzogen worden ist. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich erneut Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Für letzteres Verfahren musste auch ihm eine Blutprobe entnommen werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

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