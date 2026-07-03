Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines reetgedeckten Hofes in Stadland +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, gegen 15:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine alte reetgedeckte Stallung in der Achterstädter Straße in Stadland in Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine benachbarte Scheune über.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Schwei, Seefeld, Reitland, Rodenkirchen und Varel, die mit insgesamt 85 Einsatzkräften im Einsatz waren, konnte das Feuer gelöscht werden.

Sowohl die Stallung als auch die Scheune brannten bis auf die Gebäudemauern nieder. Ein baulich durch eine Brandschutzmauer vom alten Hof getrenntes Wohnhaus blieb weitestgehend unbeschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

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