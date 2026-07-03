Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Wardenburg schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, gegen 05:55 Uhr, kam es auf der Ammerländer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 60-jähriger Mann aus Barßel befuhr mit seinem Motorrad die Ammerländer Straße in Fahrtrichtung Achternmeer. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte schließlich im Bereich eines Straßenbaums.

Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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